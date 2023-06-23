Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Болгарии Григора Димитрова (26-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Испанец пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Димитрова шесть эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Следующим соперником Карлоса Алькараса (1) на турнире в Лондоне станет американский теннисист Себастьян Корда, обыгравший Кэмерона Норри в четвертьфинале.
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