Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Болгарии Григора Димитрова (26-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Испанец пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Димитрова шесть эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующим соперником Карлоса Алькараса (1) на турнире в Лондоне станет американский теннисист Себастьян Корда, обыгравший Кэмерона Норри в четвертьфинале.