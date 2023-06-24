Кирьос — Циципасу: у нас всё хорошо, Стефанос. Я знаю, что тебе нравится мой стиль игры

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на высказывания греческого спортсмена Стефаноса Циципаса.

Ранее Циципас назвал подход Кирьоса к игре в теннис необразованным и сравнил его с баскетболом НБА. После этого греческого теннисиста обвинили в расизме. Циципас принёс извинения за свои слова.

«У нас было столько сумасшедших матчей, и я знаю, что в глубине души тебе нравится мой стиль игры. У нас всё хорошо, Стефанос», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В своей речи Циципас также упомянул матч третьего круга Уимблдона 2022 года, в котором играл с Кирьосом. Грек отметил, что соперник не проявлял к нему уважения. Тогда австралиец одержал победу со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).