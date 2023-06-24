Циципаса обвинили в расизме за слова о Кирьосе. Греческий теннисист извинился

Греческий теннисист Стефанос Циципас принёс извинения за слова об австралийце Нике Кирьосе.
Напомним, ранее грек назвал подход Кирьоса к игре в теннис необразованным и сравнил его с баскетболом НБА. После этого Циципаса обвинили в расизме.
«Я хочу подчеркнуть, что не имею предрассудков по отношению к кому-либо из-за происхождения, этнической принадлежности или интересов. Сожалею, что мои слова были неверно истолкованы. Мои слова о Кирьосе не умаляют его интеллект или способности. Я просто хотел выразить свою точку зрения на некоторые аспекты его стиля игры и сравнить с интенсивностью, которая присутствует в баскетболе. Это была попытка выделить динамичный и захватывающий подход к игре, а не раскритиковать характер или способности.
Я глубоко сожалею, если мои слова могли кого-то обидеть или причинить боль. Важно помнить, что у каждого есть своё мнение, которое можно интерпретировать по-разному. Именно благодаря диалогу и понимаю мы сможем преодолеть барьеры и наладить контакт», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
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