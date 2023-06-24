Янчук оценил шансы Рублёва на выход в финал турнира в Галле

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле.

«Рублёв немного активнее играет, чем Медведев. Даниил отдал инициативу Баутиста-Агуту. Испанец был немного быстрее и мощнее в атаках, поэтому Медведев проиграл. Думаю, матч будет на равных, не знаю, кто победит. Испанец в хорошей форме, хорошо играет. С Медведевым показал высокий класс.

У Рублёва на траве один минус — на земле он довольно часто успевает забегать под удар справа, выполняет атакующий и сложный удар, а на траве не успевает. Приходится играть чаще слева, чем на грунте, реже применять свой любимый приём.

На этом покрытии достаточно короткие розыгрыши. Это фактор, который тоже сказывается. Кто быстрее сыграет сильным ударом, тот получает преимущество в розыгрыше очка. Элемент случайности более высокий, чем на других покрытиях», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Нидерландов Таллона Грикспора (29-й в рейтинге ATP).