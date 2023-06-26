Первая ракетка Украины Калинина не стала пожимать руку Касаткиной на турнире в Истбурне
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Первая ракетка Украины 26-летняя Ангелина Калинина не стала пожимать руку 11-й ракетке мира россиянке Дарьи Касаткиной после их встречи в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.
Напомним, в матче первого круга Касаткина (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 26-ю ракетку мира Калинину. Встреча продлилась 1 час и 15 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Калининой ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова.
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