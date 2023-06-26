Касаткина не оставила шансов украинке: та опять не пожала руку сопернице из России

В понедельник, 26 июня, в Истбурне (Британия) начался турнир категории WTA-500. Этот «пятисотник» — последнее соревнование перед Уимблдоном, который стартует 3 июля. В основной сетке Истбурна оказались две россиянки: Дарья Касаткина, получившая девятый номер посева, и Анастасия Потапова. И если Потапова свой матч первого круга, в котором её соперницей станет итальянка Камила Джорджи (LD), проведёт во вторник, 27 июня, то Касаткиной выпало стартовать сегодня.

Сезон-2023 складывается для Касаткиной не лучшим образом. На «Ролан Гаррос» россиянка не смогла защитить прошлогодний полуфинал, выбыв из борьбы в четвёртом круге, и после этого впервые за долгое время выпала из первой десятки мирового рейтинга. Травяной сезон Дарья также начала неудачно. На «пятисотнике» в Берлине она прекратила борьбу в первом же круге, проиграв лаки-лузеру Элине Аванесян со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9).

В соперницах у Касаткиной по первому кругу Истбурна оказалась представительница Украины Ангелина Калинина, занимающая 26-е место в рейтинге WTA. Калинина, как и многие другие её соотечественницы, упорно отказывается приветствовать российских теннисисток после матчей. Последний подобный случай с её участием был на «тысячнике» в Риме. Тогда Ангелина обыграла в полуфинале Веронику Кудерметову и после матча не стала пожимать ей руку. «Мы не пожали руки, потому что эта девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — объяснила украинка по окончании того матча.

До отчётной игры Касаткина и Калинина дважды играли друг с другом в основных сетках турниров WTA. Счёт личных встреч был равный — 1-1. Любопытно, что оба предыдущих поединка, как и нынешний, также проходили в первом круге. На Кубке Кремля — 2021 победила Ангелина (6:2, 6:3), а на траве в Берлине год назад Дарья одержала волевую победу — 5:7, 6:3, 6:1.

В сегодняшнем матче Касаткина сразу же обеспечила себе преимущество. Во втором гейме россиянка на тройном брейк-пойнте воспользовалась вторым шансом и повела 2:0. В пятом гейме у Дарьи возникли небольшие проблемы на подаче, но она спасла оба брейк-пойнта — 4:1. А вот в седьмом гейме Калинина всё же взяла чужую подачу, отдав сопернице лишь одно очко, однако Касаткина тут же сделала второй брейк и вышла подавать на сет — 5:3. Этот гейм россиянка взяла под ноль — 6:3.

Вторую партию Касаткина начала с брейка, после чего взяла свою подачу — 2:0. Затем россиянка сделала ещё один брейк, после чего сама ушла с брейк-пойнта и увеличила отрыв — 4:0. Калинина всё же взяла свой гейм, но следом то же самое сделала и Дарья — 5:1 в её пользу. В седьмом гейме Касаткина заработала двойной матчбол на приёме и со второй попытки реализовала его — 6:3, 6:1 за 1 час 15 минут. Здесь тоже обошлось без традиционного послематчевого рукопожатия. Теннисистки по очереди поблагодарили судью на вышке и разошлись.

Вот так Касаткина впервые в сезоне выиграла матч на травяном покрытии. Во втором круге турнира в Истбурне она сразится с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, которая в первом раунде обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:7, 6:3, 3:0 (отказ).

Турнир WTA-500 в Истбурне завершится 1 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».