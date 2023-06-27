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Рыбакина – об Уимблдоне: когда я думаю о возвращении, это одновременно и страшно, и весело

Рыбакина – об Уимблдоне: когда я думаю о возвращении, это одновременно и страшно, и весело
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Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями об отношении к турниру на Уимблдоне, действующей победительницей которого она является.

«В детстве я смотрела Уимблдон по телевизору, мне всегда нравились традиции клубники и шампанского, но я никогда не думала, что буду там даже соревноваться, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. Конечно, это прекрасное место.

Когда я думаю о возвращении, это одновременно и страшно, и весело. Сначала я буду играть на Центральном корте, но с ним связаны лишь хорошие воспоминания. На этот раз мы остановимся в большом доме, потому что в этом году моя команда больше», – приводит слова теннисистки Daily Mail.

Напомним, вчера стало известно о снятии победительницы Уимблдона-2022 с травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

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