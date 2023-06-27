Любичич: Алькарас — нездоровая комбинация Джоковича, Федерера и Надаля

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич высказался о сравнении первой ракетки мира Карлоса Алькараса с игроками «Большой тройки», вспоминая матч испанца с Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции (3:6, 7:5, 1:6, 1:6).

«В том матче с Новаком он не был таким креативным и подвижным, как обычно, но он привнёс в теннис другой аспект, которого молодым игрокам не хватало последние 10–20 лет. Он позитивен, и он такой, которого мы до сих пор не видели — какая-то «нездоровая» комбинация Джоковича, Федерера и Надаля. Я просто надеюсь, что его организм выдержит, потому что в этот момент он предъявляет к своему телу сумасшедшие требования», — приводит слова Любичича Tennisuptodate.