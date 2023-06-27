Ига Свёнтек спустя 22 года повторила достижение Мартины Хингис

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек второй сезон подряд выигрывает минимум 15 сетов со счётом 6:0.

В 2023 году 15-й стала партия в матче первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Бад-Хомбурге (Германия) с немкой Татьяной Марией, которую Свёнтек выиграла со счётом 5:7, 6:2, 6:0. В прошлом году полька выиграла 22 сета, не отдав соперницам ни одного гейма.

В предыдущий раз более 15 сетов со счётом 6:0 на протяжении двух сезонов подряд на турнирах WTA выигрывала представительница Швейцарии Мартина Хингис в 2000 и 2001 годах.

Следующей соперницей Свёнтек на турнире в Бад-Хомбурге станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, начавшая соревнования с квалификации.