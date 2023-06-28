Виландер: Свёнтек может выиграть Уимблдон несколько раз. Ей есть что доказывать на траве

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о предстоящем выступлении польской теннисистки Иги Свёнтек на Уимблдоне-2023.

«Ига находится высоко и, вероятно, ощущает, что у неё должен быть шанс выиграть Уимблдон. Но я думаю, что Ига за последнее время уже поняла, что пока не может чувствовать себя комфортно на травяном покрытии. Ей есть чему учиться, есть что доказывать. Сможет ли она когда-нибудь заиграть на траве лучше, чем на грунте? Нет. То же самое справедливо для харда. Но это не значит, что она не может выиграть Уимблдон.

Свёнтек в состоянии выиграть Уимблдон несколько раз. Но для этого ей нужно работать над собой, а также принять тот факт, что она никогда не будет чувствовать себя идеально на травяном корте», — приводит слова Виландера Eurosport.