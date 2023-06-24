«Он привнёс баскетбол в теннис». Скандал накануне Уимблдона между Циципасом и Кирьосом

Грек и австралиец снова оказались в центре внимания после выпуска очередных серий документалки о теннисе от Netflix.

Ник Кирьос и Стефанос Циципас никогда не были лучшими друзьями. Однако их соперничество только что вышло на новый виток напряжения после того, как грек назвал австралийца «необразованным». А как известно, баттл между Ником и Стефаносом — это всегда жарко.

Что случилось?

Пятая ракетка мира сделал неоднозначное заявление в последнем эпизоде теннисной документалки от Netflix Break Point.

«Он привнёс баскетбол НБА в теннис. Я бы назвал это необразованным подходом к игре. Вы же знаете, теннис — это спорт джентльменов, всё дело в уважении. Мы не играем в баскетбол», — сказал грек.

Это самая последняя глава затянувшейся вражды между Ником и Стефаносом. Ещё свежи в памяти фанатов события «огненного» матча Уимблдона-2022, в котором сильнее оказался именно уроженец Канберры. Австралиец даже просил наказать своего оппонента за то, что он выбросил мяч на трибуны. Грек же отмалчиваться не стал и назвал соперника «клоуном».

Ник Кирьос Фото: Graham Denholm/Getty Images

Данная история неминуемо привела к продолжающейся битве между двумя сильными личностями из теннисного мира в социальных сетях. Перед выходом второй части стартового сезона Break Point Циципас пожаловался на то, что сериал сосредоточился на драме, а не на теннисе. «Я не большой поклонник всей постановки в целом. Они могли бы проделать работу значительно лучше. Я немного разочарован этим. То, что мы получили, больше похоже на сплетни и мыльную оперу. На мой взгляд, этому там не место», — заявил Стефанос в соцсетях.

Объяснения Циципаса

После посыпавшихся обвинений в расизме финалист «Ролан Гаррос» 2021 года решил выпустить специальное заявление в соцсетях. Оно было действительно длинным, трогательным и изложено подробно. Грек извинился за свои слова, объяснив, что они были истолкованы не так, как он их имел в виду. Часть заявления гласит:

«Я хочу подчеркнуть, что не имею предрассудков по отношению к кому-либо из-за происхождения, этнической принадлежности или интересов. Сожалею, что мои слова были неверно истолкованы. Мои слова о Кирьосе не умаляют его интеллект или способности. Я просто хотел выразить свою точку зрения на некоторые аспекты его стиля игры и сравнить с интенсивностью, которая присутствует в баскетболе. Это была попытка выделить динамичный и захватывающий подход к игре, а не раскритиковать характер или способности», — написал 24-летний уроженец Афин.

Стефанос даже признался, что сам столкнулся с шовинизмом после экономического кризиса 2010 года в Греции, когда греков, по его словам, «сводили к стереотипам». Он принёс извинения за свои слова в сериале и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит.

Стефанос Циципас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Реакция Кирьоса

Звёздный австралиец, естественно, не мог не увидеть заявление своего врага в социальных сетях, однако отреагировал на слова грека в очень трогательной форме. Австралиец признал заявление своего соперника, зная, что слова, сказанные двумя игроками, были произнесены с места выхода на пресс-конференцию после жаркой схватки на травяном мэйджоре.

«У нас было столько сумасшедших матчей, и я знаю, что в глубине души тебе нравится мой стиль игры. У нас всё хорошо, Стефанос», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Новый виток драмы в отношениях между двумя игроками, безусловно, добавил огня в и без того накалившуюся историю сражений. Стефанос и Ник уже пробовали наладить связь на корте (даже играли в паре на выставочном матче в Саудовской Аравии в 2022 году), однако даже тогда грек признался, что ему было трудно сосредоточиться. Новая битва между двумя заклятыми соперниками может случиться уже на грядущем Уимблдоне. Кто знает, что может подарить простым фанатам новый вероятный матч между Ником и Стефаносом.