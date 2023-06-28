Мартич вышла в 1/4 финала Истбурна на отказе Хаддад-Майи
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30-я ракетка мира из Хорватии Петра Мартич вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) на отказе бразильской теннисистки, 13-й ракетки мира Беатрис Хаддад-Майи. Представительница Бразилии снялась с матча по ходу второго сета. Причины пока неизвестны. Встреча завершилась при счёте 6:4, 3:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Петра Мартич по ходу матча успела семь раз подать навылет, реализовать один брейк-пойнт из трёх, спасти все три брейк-пойнта соперницы и допустить четыре двойные ошибки. На счету Беатрис Хаддад-Майи — один эйс и одна двойная ошибка.
В 1/4 финала хорватская теннисистка сыграет либо с квалифаером турнира, китаянкой Сиюй Ван, либо с американкой Мэдисон Кис.
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