Плишкова в проигранном матче с Касаткиной ударила ракеткой по судейской вышке

Бывшая первая ракетка мира, двукратная финалистка турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Каролина Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке по ходу матча с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
Во время одного из розыгрышей Плишкова посчитала, что удар Касаткиной попал в аут, но судьи не зафиксировали ошибку. Уходя на смену сторон, Каролина ударила ракеткой по вышке и бросила инвентарь.
Напомним, встреча теннисисток завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной. Игроки провели на корте ровно два часа. Касаткина по ходу матча четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Плишковой восемь эйсов, 2 реализованных брейк-пойнта (из 12) и пять двойных ошибок.
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