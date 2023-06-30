Каспер Рууд — об Уимблдоне: у меня аллергия на траву, но я хочу преуспеть

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в шутливой форме ответил на вопросы о подготовке к выступлению на Уимблдоне. После поражения в финале Открытого чемпионата Франции 2023 года норвежский теннисист не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. На неделе он опубликовал видео с двух посещённых им концертов исполнителя The Weeknd — в Осло и Стокгольме.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Мне придётся снова начать принимать таблетки от аллергии. Вчера на поле для гольфа была поздняя ночь. Я уже чувствую это сегодня утром.

К тому же у The Weeknd два концерта в первую неделю Уимблдона. Так что моя мотивация достойно выступить на самом деле довольно высока, чтобы я мог попасть на третье шоу (смеётся).

Люди, вероятно, думают, что я не отношусь к этому слишком серьёзно, но на самом деле это так. Я действительно хочу преуспеть. Думаю, на траве нужно очень хорошо двигаться, это непросто. К тому же нужно просто быть осторожным с тем, как вы ступаете, ведь вы всегда можете поскользнуться», — приводит слова Рууда Sportskeeda.