«В Уимблдоне есть что-то, что просто дышит теннисом». Кирьос — о любви к турниру

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, рассказал о своём отношении к финалу турнира в прошлом году, в котором спортсмен проиграл сербу Новаку Джоковичу, а также поделился мнением о самих соревнованиях.

«Это было потрясающе. Прошёл всего год. Это было безумие: всё, что происходит вне корта, и всё внимание, очевидно… Это турнир, на котором, я думаю, каждый теннисист хочет добиться успеха. Люди, которые не играют в теннис, знают об Уимблдоне. Это факт, что мы всю жизнь работаем, чтобы показать результат на турнире, поэтому я буду помнить это всю свою жизнь. Это особенное чувство. Думаю, что каждый теннисист работает, чтобы добиваться таких результатов на турнирах «Большого шлема».

Мне немного не хватило, но я не грущу, говоря, что проиграл величайшему игроку всех времён и устроил ему настоящий поединок. Будет приятно прогуляться там впервые в этом году, это уже привлечёт много внимания. Посмотрим, как всё пойдёт.

Думаю, если что-то и поможет мне, так это тот факт, что я уже показал там очень хороший результат и хорошо знаю центральный корт. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы добиться успеха. Честно говоря, я думаю, что не чувствую никакого давления. Люди всегда говорят, что как только у вас появляются какие-то результаты, тогда и начинается давление. Но для меня всю мою карьеру всё было наоборот. Как будто я уже зарекомендовал себя и теперь могу расслабиться и повеселиться.

Честно говоря, не думаю, что мне осталось что-то доказывать в своей карьере. Я обыграл нескольких потрясающих игроков, выиграл несколько действительно крупных турниров, дошёл до финала турнира «Большого шлема», выиграл турнир «Большого шлема» в парном разряде. Теперь я чувствую, что именно поэтому и работаю. Так что действительно могу повеселиться и просто наслаждаться этим.

Что заставило меня полюбить Уимблдон? Думаю, что он сам в целом. Размещение, с точки зрения проживания в непосредственной близости от кортов, возможность просто ступить ногой здесь. Я чувствую, что это и есть теннис. Очевидно, что и любой другой турнир — это теннис, но в Уимблдоне есть что-то такое, что просто дышит им. Здесь много культуры, именно здесь всё как бы началось. Так что, думаю, я действительно счастлив, что мой лучший результат на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде был на Уимблдоне. Это самая невероятная вещь, которую можно сказать», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.