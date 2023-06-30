Анна Дмитриева не считает Даниила Медведева фаворитом предстоящего Уимблдона

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от выступления россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023.
«У Медведева довольно неплохая сетка, как и у Рублёва. Могут довольно далеко зайти. В целом первые три круга без тяжёлых соперников. Но вторая игра у Даниила уже может быть против Маннарино. Он совсем недавно проиграл французу на траве в трёх сетах. В первом матче у Медведева есть возможность найти свою игру и душевное равновесие.
Уимблдон — особенный теннисный турнир, к нему нужен отдельный подход. Можно ли назвать Медведева фаворитом турнира? Для меня есть два фаворита — Джокович и Алькарас. Других вариантов по игре сейчас не может быть. Все остальные люди из топ-8 слишком нестабильно играют в последнее время», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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