Виктор Янчук: Медведеву повезло, что Джокович попал в другую половину сетки Уимблдона

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о мужской сетке Уимблдона-2023.
«Медведеву повезло, что Джокович попал в другую половину сетки Уимблдона. Но и радоваться тоже нельзя. Алькарас сейчас в великолепной форме, к тому же выиграл турнир в Лондоне. Сложно делать какие-то прогнозы на предстоящий турнир. На траве можно ожидать сюрприза от любого теннисиста. Многое решит хорошая стабильная подача — этот навык есть у Медведева. Ему только нужно правильно этим воспользоваться.
Я не могу назвать Даниила одним из фаворитов Уимблдона. Для меня их два — Джокович и Алькарас. Два сильнейшие игрока на данный момент. Медведев в этом году пока неудачно играет на траве. Ему нужно очень хорошо настроиться на предстоящий «Большой шлем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 30 июня 2023
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