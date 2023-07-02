Ник Кирьос: то, чего я достиг за карьеру, никуда не денется – это со мной навсегда

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона 2022 года, перед стартом турнира в текущем сезоне рассказал об эмоциях перед началом соревнований.

«Я очень уверен в себе. Мне никогда не требовалось много матчей перед турнирами «Большого шлема». Всегда считал, что не стоит играть слишком много. В любом случае то, чего я достиг за карьеру, никуда не денется – это со мной навсегда. На самом деле прошлый год был не так давно. Я по-прежнему подаю так же хорошо, как раньше, по-прежнему могу обыгрывать многих людей на корте. Мне просто не нужно забегать далеко вперёд.

В первом круге мне предстоит сыграть с Давидом Гоффеном — спортсменом, который в прошлом году дошёл до четвертьфинала. У него потрясающая карьера, он знает, как выигрывать теннисные матчи. Я просто собираюсь сосредоточиться на этом матче, а не на том, чего достиг в прошлом году, и не на том, чего от меня ожидают сейчас», — сказал теннисист на пресс-конференции.