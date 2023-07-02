Кирьос: я сталкивался с расизмом. Австралия — одна из самых расистских стран в мире

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, рассказал, что множество раз в жизни сталкивался с расизмом — даже в родной стране.
«Да, я сталкивался с расизмом в своей жизни. Австралия в целом довольно расистская страна, одна из самых расистских стран в мире. Думаю, я всё ещё сталкиваюсь с этим. Но у меня выросла броня как в спорте, так и в жизни, поэтому я справляюсь с этим лучше, чем раньше. Хотя это никогда не бывает легко.
Некоторые из самых знаковых людей в австралийском спорте говорили мне и моей семье возвращаться туда, откуда мы пришли, и другую подобную чушь. Это вещи, которые неприемлемы, совсем неприемлемы», — цитирует Кирьоса издание Men`s Health.
Ник Кирьос провёл в текущем сезоне только один матч: спортсмен долго восстанавливался после травмы. На Уимблдоне в первом круге австралиец сыграет с четвертьфиналистом прошлогоднего турнира, бельгийцем Давидом Гоффеном.
- 2 июля 2023
-
22:57
-
22:34
-
22:09
-
21:52
-
21:42
-
21:15
-
21:14
-
20:29
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
17:55
-
17:39
-
17:23
-
15:43
-
15:03
-
14:50
-
14:23
-
13:47
-
12:57
-
12:43
-
12:02
-
10:47
-
08:07
-
07:54
-
07:15
-
04:14
-
03:27
-
00:52
-
00:42