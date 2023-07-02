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Кирьос: я сталкивался с расизмом. Австралия — одна из самых расистских стран в мире

Кирьос: я сталкивался с расизмом. Австралия — одна из самых расистских стран в мире
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, рассказал, что множество раз в жизни сталкивался с расизмом — даже в родной стране.

«Да, я сталкивался с расизмом в своей жизни. Австралия в целом довольно расистская страна, одна из самых расистских стран в мире. Думаю, я всё ещё сталкиваюсь с этим. Но у меня выросла броня как в спорте, так и в жизни, поэтому я справляюсь с этим лучше, чем раньше. Хотя это никогда не бывает легко.

Некоторые из самых знаковых людей в австралийском спорте говорили мне и моей семье возвращаться туда, откуда мы пришли, и другую подобную чушь. Это вещи, которые неприемлемы, совсем неприемлемы», — цитирует Кирьоса издание Men`s Health.

Ник Кирьос провёл в текущем сезоне только один матч: спортсмен долго восстанавливался после травмы. На Уимблдоне в первом круге австралиец сыграет с четвертьфиналистом прошлогоднего турнира, бельгийцем Давидом Гоффеном.

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