Ник Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья

Прошлогодний финалист Уимблдона, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира из-за травмы запястья. Сегодня, 3 июля, он должен был провести свой матч первого круга, в котором его соперником был бы прошлогодний четвертьфиналист соревнований, бельгиец Давид Гоффен, выступающий по уйалд-кард. В сетке Уимблдона Кирьоса заменит лаки-лузер, имя которого пока неизвестно.
Напомним, в текущем сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: в июне он потерпел поражение на травяном турнире в Штутгарте (Германия) в первом круге. До этого момента теннисист восстанавливался после травмы: из-за надрыва мениска в колене австралийца образовалась киста.
Кирьос серьёзно относился к Уимблдону: ранее он заявлял, что только он сможет остановить Новака Джоковича на пути к 24-му «Шлему», и был довольно оптимистичен на пресс-конференции турнира, которая прошла в воскресенье, 2 июля.
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