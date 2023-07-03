Рейтинг ATP, 3 июля: Томми Пол вернулся в топ-15, Сафиуллин и Котов улучшили позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге лучших теннисистов мира произошли минимальные. Лидерство по-прежнему продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович занимает второе место. Первая ракетка России Даниил Медведев замыкает первую тройку.

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов сохранили седьмую и 11-ю строчки соответственно. Аслан Карацев спустился с 47-го на 50-е место, а Роман Сафиуллин — поднялся с 94-го на 92-е. Павел Котов благодаря успешному выступлению на Мальорке миновал сразу 11 позиций и теперь занимает 105-е место в рейтинге.

По итогам недели чемпион турнира на Мальорке Кристофер Юбэнкс дебютировал в топ-50 рейтинга ATP. Финалист соревнований в Истбурне Томми Пол вернулся в топ-15, а финалист Мальорки Адриан Маннарино — в топ-40.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг АТР. 3 июля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670.

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4255.

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3310.

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035...

15 (17). Томми Пол (США) — 2250…

35 (43). Адриан Маннарино (Франция) — 1112…

43 (77). Кристофер Юбэнкс (США) — 976…

50 (47). Аслан Карацев (Россия) — 888...

92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 663…

97 (97). Александр Шевченко (Россия) — 623…

105 (116). Павел Котов (Россия) — 591…

136 (136). Рафаэль Надаль (Испания) — 445...

144 (143). Иван Гахов (Россия) — 414.