Кирьос: Джокович сталкивается с большим количеством дерьма, но продолжает двигаться вперёд

Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о 23-кратном победителе турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче.
«Я бы сказал, что его статус менялся, может быть, шесть раз за то время, что я его знаю. Но прямо сейчас этот статус — легенда. Он настоящая легенда игры. Что мне нравится в Новаке, так это то, что он сталкивается с большим количеством дерьма, но просто продолжает двигаться вперёд.
У него есть фанатская база, многие люди любят его, а многие нет. Иногда он не знает, где он может играть, на каком турнире… Он имеет дело с множеством мнений других людей, обрушивающихся на него, и он просто делает своё дело. Это круто», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.
Напомним, накануне стало известно, что Кирьос снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы запястья. Сегодня, 3 июля, он должен был провести свой матч первого круга, в котором его соперником был бы прошлогодний четвертьфиналист соревнований бельгиец Давид Гоффен. В финале прошлогоднего розыгрыша британского мэйджора австралиец уступил Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
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