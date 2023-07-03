Каспер Рууд одержал победу в четырёх сетах на старте Уимблдона-2023
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона-2023.
В стартовом матче Рууд (4) со счётом 6:1, 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Франции Лорана Локоли (Q). Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Рууд шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Локоли шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Рууда на Уимблдоне станет представитель Великобритании Лиам Броэди (WC).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира серб Новак Джокович (2).
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