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Каспер Рууд одержал победу в четырёх сетах на старте Уимблдона-2023

Каспер Рууд одержал победу в четырёх сетах на старте Уимблдона-2023
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче Рууд (4) со счётом 6:1, 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Франции Лорана Локоли (Q). Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Рууд шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Локоли шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Рууда на Уимблдоне станет представитель Великобритании Лиам Броэди (WC).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира серб Новак Джокович (2).

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 17:20 МСК
Лоран Локоли
199
Франция
Лоран Локоли
Л. Локоли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 4 3  
6 		5 6 6  
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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