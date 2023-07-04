Вчера, 3 июля, стартовал главный теннисный турнир категории «Большого шлема» на траве — Уимблдон-2023, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 3 по 16 июля 2023 года.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2023?»

Уже вчера мужчины вступили в борьбу за титул чемпиона Уимблдона-2023, свои победы в первом круге одержали россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев, а также серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд и итальянец Янник Синнер, а также спортсмен из Казахстана Александр Бублик. Сегодня в борьбу за титул вступят россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас.

В соревнованиях принимают участие 128 спортсменов. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.