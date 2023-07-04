Алькарас стартовал на Уимблдоне с уверенной победы, повесив Шарди «баранку»

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Франции Жереми Шарди (542-й в рейтинге ATP). Для 36-летнего Шарди это прощальный турнир в ATP.
Игра завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Алькарас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету его соперника один эйс, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде британского травяного мэйджора Карлос Алькарас сыграет с ещё одним французом, победителем противостояния Александр Мюллер — Артур Риндеркнеш.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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