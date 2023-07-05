Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где может сразиться с Вавринкой
Поделиться
23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является.
В матче второго круга Джокович (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 обыграл представителя Австралии, 70-ю ракетку мира Джордана Томпсона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томпсона 21 эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет победитель матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29).
Комментарии
- 5 июля 2023
-
22:25
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:35
-
21:16
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:52
-
18:51
-
18:32
-
18:28
-
18:10
-
18:09
Партнерский контент