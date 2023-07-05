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Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где может сразиться с Вавринкой

Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где может сразиться с Вавринкой
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является.

В матче второго круга Джокович (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 обыграл представителя Австралии, 70-ю ракетку мира Джордана Томпсона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томпсона 21 эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет победитель матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29).

Уимблдон (м). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 19:10 МСК
Джордан Томпсон
70
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 5    
6 		7 7 7    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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