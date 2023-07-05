Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где может сразиться с Вавринкой

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является.

В матче второго круга Джокович (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 обыграл представителя Австралии, 70-ю ракетку мира Джордана Томпсона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томпсона 21 эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет победитель матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29).