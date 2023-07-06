Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне во 2-м круге

Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне во 2-м круге
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне-2023.

В матче второго круга Рууд (4) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 проиграл 142-й ракетке мира, представителю Великобритании Лиаму Броэди (WC). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 28 минут. Рууд 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Броэди пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Нельзя не отметить, что для Рууда второй круг — повторение его лучшего результата на травяном мэйджоре.

Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:40 МСК
Лиам Броэди
142
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 6
4 		6 6 3 0
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023