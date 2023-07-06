Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне во 2-м круге
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне-2023.
В матче второго круга Рууд (4) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 проиграл 142-й ракетке мира, представителю Великобритании Лиаму Броэди (WC). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 28 минут. Рууд 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Броэди пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Нельзя не отметить, что для Рууда второй круг — повторение его лучшего результата на травяном мэйджоре.
Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).
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