Сегодня, 9 июля, российские теннисисты Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин проведут свои матчи 1/8 финала Уимблдона-2023.
Рублёву, занимающему седьмое место в рейтинге ATP, предстоит встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Этот матч поставлен первым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся чуть позже 15:30 мск.
Сафиуллин в матче четвёртого круга Уимблдона сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Встреча пройдёт на втором корте и начнётся не раньше 15:30 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из россиян сегодня пробьётся в четвертьфинал Уимблдона?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Рублёва и Бублика и трансляцию встречи Сафиуллина и Шаповалова.
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