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Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Уимблдона

Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля 92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин сразится за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 с полуфиналистом данного турнира в 2021 году, бышей 10-й ракеткой мира, представителем Канады Денисом Шаповаловым (26). Данный поединок поставлен последним, третьим запуском на корте №2 и начнётся приблизительно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Шаповалова. Денис побеждал Романа в полуфинальном матче командного турнира ATP Cup — 2022, а также на турнире в Аделаиде-2023, во втором круге. Оба поединка состоялись в Австралии на харде.

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