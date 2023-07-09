Битва Андреевой и Потаповой на Уимблдоне! Рублёв и Сафиуллин готовятся к матчам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Уимблдоне. В воскресенье должно быть доиграно два последних поединка третьего круга – российское дерби Анастасия Потапова (22) – Мирра Андреева (Q), а также поединок Фрэнсис Тиафо – Григор Димитров. Пройдут и первые восемь поединков четвёртого раунда – четыре у мужчин из нижней половины сетки и четыре у женщин из верхней. Россиянок в этой части сетки не осталось, а вот среди мужчин ещё есть два представителя России. Роман Сафиуллин сразится с канадцем Денисом Шаповаловым (26), а Андрей Рублёв (7) – с Александром Бубликом (23) из Казахстана. Сыграют в этот день Новак Джокович (2) и Ига Свёнтек (1). Основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
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И начинается 7-й игровой день. Напоминаем расписание игрового дня с участием россиян.
Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси очень многое сделал для популяризации тенниса на планете. Агасси не такой титулованный, как его принципиальный соперник Пит Сампрас (14 ТБШ), но именно на харизматичного Андре ходили смотреть люди.
Спортивный путь Агасси полон взлётов и падений. Был в его карьере и бунтарский период, когда Андре бойкотировал Уимблдон в период 1988–1990. Он вернулся в 1991-м, а через год сенсационно выиграл турнир и познакомился со своей будущей женой Штеффи Граф.
Андрей Рублёв и Александр Бублик, пожалуй, образовали самую интересную пару 1/8 финала в мужском одиночном разряде нынешнего Уимблдона. И не только потому, что друг с другом играют наши соотечественники (один из них, правда, бывший: Бублик, уроженец Гатчины, с 2016 года выступает за Казахстан). А во многом потому, что победителя здесь невозможно предсказать, в то время как во всех остальных парах фаворит всё-таки просматривается.
Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 9 июля. Мужчины
Четвёртый круг
Центральный корт. Первый и третий запуск
15:30. Андрей Рублёв (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23).
Около 20:00. Новак Джокович (Сербия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 17).
Корт №1. Второй запуск
Около 16:30. Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).
Корт №2. Третий запуск
Около 16:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26).
Третий круг
Корт №2. Второй запуск
Около 15:00. Григор Димитров (Болгария, 21) — Фрэнсис Тиафо (США, 10). Доигровка при счёте 6:2, 6:3, 1:2.
Сегодня, 9 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. Кроме того, российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом в перенесённом матче третьего круга.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала
13:00 Маркета Вондроушова (Чехия) – Мари Боузкова (Чехия, 32).
13:00 Екатерина Александрова (Россия, 21) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).
13:00 Онс Жабер (Тунис, 6) — Петра Квитова (Чехия, 9).
13:00 Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).
14:00 Анастасия Потапова (Россия, 22) – Мирра Андреева (Россия, Q). Третий круг.
15:00 Джессика Пегула (США, 4) — Леся Цуренко (Украина).
17:30 Ига Свёнтек (Польша, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 14).
18:30 Виктория Азаренко (Беларусь, 19) — Элина Свитолина (Украина, WC).
Повторение рекорда
Даниил Медведев стал 3-м россиянином в 4-м круге Уимблдона. Это повторение отечественного рекорда на ТБШ. Такое случается уже в 7-й раз:
1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)
2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)
3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)
4. Уимблдон – 2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)
5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)
6. US Open – 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)
7. Уимблдон – 2023 (Сафиуллин, Рублёв, Медведев)
Даниил Медведев одержал накануне непростую победу, отыгравшись с 0:1 по сетам.
О том, как развивались события дня накануне, читайте наш вчерашний лайв дня.
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