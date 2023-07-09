Битва Андреевой и Потаповой на Уимблдоне! Рублёв и Сафиуллин готовятся к матчам. LIVE!

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси очень многое сделал для популяризации тенниса на планете. Агасси не такой титулованный, как его принципиальный соперник Пит Сампрас (14 ТБШ), но именно на харизматичного Андре ходили смотреть люди.

Спортивный путь Агасси полон взлётов и падений. Был в его карьере и бунтарский период, когда Андре бойкотировал Уимблдон в период 1988–1990. Он вернулся в 1991-м, а через год сенсационно выиграл турнир и познакомился со своей будущей женой Штеффи Граф.