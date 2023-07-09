Онс Жабер: хочу взять реванш у Петры Квитовой за поражение на Уимблдоне-2019
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Финалистка Уимблдона-2022 тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о настрое на матч четвёртого круга Уимблдона-2023 с представительницей Чехии Петрой Квитовой.
«Мы с Петрой давно не встречались на травяном корте. На Уимблдоне в 2019 году у меня была небольшая травма, поэтому я не смогла показать лучшую игру.
Петра Квитова — потрясающая теннисистка. Но у меня теперь гораздо больше опыта. Я определённо хочу взять реванш. Знаю, что в следующем матче мне нужно быть сосредоточенной, спокойной, и больше верить в себя. Тогда я смогу одолеть Петру. Она восхитительно играет, она очень быстрая. Но я сделаю всё возможное, чтобы показать свой максимум и подготовиться к этому матчу», — сказала Жабер на пресс-конференции.
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