Онс Жабер вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Андрееску

Финалистка Уимблдона-2022 Онс Жабер из Туниса вышла в 1/8 финала травяного турнира «Большого шлема». В матче третьего круга шестая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Андрееску выполнила три эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Жабер в шестой раз играет в основной сетке Уимблдона. В 2021 году она дошла до четвертьфинала, а в 2022-м была финалисткой турнира.

За выход в четвертьфинал в Лондоне Жабер сыграет с девятой сеяной представительницей Чехии Петрой Квитовой.