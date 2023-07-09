Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Шаповалова

92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге АТР).
Игра завершилась победой российского теннисиста в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету канадского теннисиста восемь эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
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В четвертьфинальном матче травяного турнира Роман Сафиуллин сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 9 июля 2023
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