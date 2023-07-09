Рублёв: говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче 1/8 финала Уимблдона над казахстанцем Александром Бубликом. Россиянин вырвал победу в сложнейшем пятисетовом матче со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.
«Я не знаю, как остановил камбэк Саши. Думал, что это не имеет значения. Я проиграл третий сет, четвёртый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо он хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провёл отличный розыгрыш и сделал брейк.
Наверное, удар в падении перед двойным матчболом был самым удачным за всё время игры. Не знаю, это была удача, ничего более. Не думаю, что смогу сделать это ещё раз.
Травма пальцев? Если я выиграл матч и вышел в четвертьфинал, то оно того стоило», — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 9 июля 2023
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