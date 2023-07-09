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Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Азаренко из Беларуси

76-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко (20-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой украинской теннисистки со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Свитолина восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету теннисистки из Беларуси четыре эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинальном матче травяного турнира Элина Свитолина сыграет с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.