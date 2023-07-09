92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал, что живёт в бюджетном отеле во время участия в Уимблдоне.
«Нет, зачем мне его менять? Приятный отель. Конечно, не пять звёзд, но кровать хорошая. Меня всё устраивает. Да и он недалеко, меньше стоять в пробках. Зачем мне его менять?
Как Уимблдон изменит мою жизнь финансово и психологически? Я пока ещё не проверял, какие у меня призовые за четвертьфинал. Надеюсь, это её поменяет и в будущем я смогу зарабатывать даже больше. Инвестирую в команду, чтобы в будущем зарабатывать ещё больше», – рассказал Сафиуллин на послематчевой конференции.
Напомним, сегодня российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге АТР).
- 9 июля 2023
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