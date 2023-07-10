Уимблдон-2023, женщины: результаты матчей 9 июля

Погода вновь вмешалась в расписание матчей Уимблдона-2023. Часть матчей третьего круга в женском одиночном разряде была перенесена с субботы на понедельник, 10 июля. Среди них противостояние российской теннисистки Екатерины Александровой и спортсменки из Беларуси Арины Соболенко.
Сегодня, 9 июля, прошли матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде.
Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. 1/8 финала
Маркета Вондроушова (Чехия) – Мари Боузкова (Чехия, 32) – 2:6, 6:4, 6:3.
Мирра Андреева (Россия, Q) – Анастасия Потапова (Россия, 22) – 6:2, 7:5.
Джессика Пегула (США, 4) — Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 14) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Элина Свитолина (Украина, WC) – Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).
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