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Кирьос назвал «единственного игрока, который может доставить Джоковичу проблемы на траве»

Кирьос назвал «единственного игрока, который может доставить Джоковичу проблемы на траве»
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Финалист Уимблдона-2022, 33-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос назвал игрока, который может остановить 23-кратного победителя турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича на травяном покрытии.

«Мне кажется, что единственный человек, который может убрать Новака или создать ему проблемы на траве, – это Берреттини. На траве нужны бомбы, чтобы получать лёгкие очки. Иначе стоит ждать беды», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

В данный момент теннисисты разыгрывают титул на Уимблдоне-2023, Кирьос снялся с него из-за травмы. Джокович ранее вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв поляка Хуберта Хуркача. Финалист турнира «Большого шлема» на траве в 2021 году итальянец Маттео Берреттини в данный момент сражается с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом за выход в четвертьфинал.

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