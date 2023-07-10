Хольгер Руне вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, обыграв Григора Димитрова

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В матче 1/8 финала Руне (6) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова (21). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 24 минуты. Руне 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Димитрова 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в дебютный полуфинал Уимблдона Руне сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Берреттини (Италия, финалист 2021 года).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.