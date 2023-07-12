Тони Надаль: Рафаэль ежедневно тренируется, но всё ещё не может играть на корте

Тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос», испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о восстановлении племянника после травм и его готовности вернуться к соревнованиям в 2024 году.

«Если он выступит хорошо в 2024 году, он продолжит? Думаю, что это возможно. Да. Но нужно будет посмотреть на ситуацию. Рафаэлю уже 37 лет, годы дают о себе знать. Я говорил с ним и знаю, что он очень хочет вернуться, хочет хорошо восстановиться. Если всё получится, думаю, он захочет продолжить. Но ему нужно будет добиваться результатов, что будет нелегко: он потерял рейтинг, будет сложно, придётся сразу соревноваться с лучшими. Нужно больше дней быть в полной готовности и чаще играть тяжёлые матчи. Посмотрим…

В этом году Рафаэль был не в той форме, чтобы соревноваться на «Ролан Гаррос». Он не может питать иллюзий о том, что он приедет на Открытый чемпионат Франции, чтобы пройти три круга.

Да, сейчас Рафаэль тренируется физически, но всё ещё не может играть в теннис. Врач посоветовал ему не делать этого, дождаться полного выздоровления. Через месяц он сможет приступить к тренировкам на теннисном корте. Кто-то думал, что он просто отдыхает на яхте? Нет, он в академии, тренируется. Он проводит здесь каждый день, занимаясь физической подготовкой. Да, это говорит о его желании вернуться», — приводит слова Тони Надаля издание Clay Tenis.