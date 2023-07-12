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Медведев, Соболенко, Рыбакина, Алькарас, Руне: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко рвётся в полуфинал Уимблдона! Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция Уимблдона
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В среду на главном травяном турнире определятся полуфиналисты. Среди участников – и представитель России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Уимблдоне. В среду, 12 июля, должны завершиться все четвертьфиналы. В этот день будут проведены четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в верхней половине сетки и два у женщин в нижней. Даниил Медведев (третий номер посева) сразится с американцем Кристофером Юбэнксом, который набрал превосходную форму во время травяного сезона и только что завоевал титул на Мальорке. Теннисисты ранее уже встречались в этом году в Майами, и тогда сильнее оказался россиянин. Также пройдут матчи Карлос Алькарас – Хольгер Руне, Мэдисон Кис – Арина Соболенко и Онс Жабер – Елена Рыбакина. Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Уимблдон (ж). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 15:30 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 16:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Опрос дня
Live Даниил Сальников

Опрос дня

Самое время пройти наш опрос, пока не начался игровой день на двух центральных кортах.

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14:04 Даниил Сальников

Но всё равно Андрей Рублёв может занести себе в актив этот турнир, ведь он впервые добрался до 1/4 финала Уимблдона. Благодаря этому Андрей попал в элитный клуб из 10 действующих игроков, каждый из которых побывал в четвертьфинале всех четырёх ТБШ. На день позже 11-м в эту группу присоединился и Даниил Медведев. Андрей Рублёв в итоге 8 раз доходил до четвертьфиналов ТБШ, но пока во всех случаях проиграл:

Все четвертьфиналы Андрея Рублёва на ТБШ (8):
Australian Open — 2 раза (2021, 2023)
«Ролан Гаррос» — 2 (2020, 2022)
Уимблдон — 1 (2023)
US Open — 3 (2017, 2020, 2022)
13:49 Даниил Сальников

Андрей Рублёв тоже сражался с Новаком Джоковичем 4 сета, но всё равно был вынужден уступить. Как всё развивалось — читайте в нашем обзоре.

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13:47 Даниил Сальников

Роман Сафиуллин дал бой Яннику Синнеру, но проиграл в 4 сетах. Все подробности в нашем обзоре.

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13:45 Даниил Сальников

5167847Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

LIVE вторника, 11 июля
Рублёв проиграл Джоковичу в четырёх сетах! Сафиуллин тоже покидает Уимблдон
Live
Рублёв проиграл Джоковичу в четырёх сетах! Сафиуллин тоже покидает Уимблдон
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