Соболенко рвётся в полуфинал Уимблдона! Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Уимблдоне. В среду, 12 июля, должны завершиться все четвертьфиналы. В этот день будут проведены четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в верхней половине сетки и два у женщин в нижней. Даниил Медведев (третий номер посева) сразится с американцем Кристофером Юбэнксом, который набрал превосходную форму во время травяного сезона и только что завоевал титул на Мальорке. Теннисисты ранее уже встречались в этом году в Майами, и тогда сильнее оказался россиянин. Также пройдут матчи Карлос Алькарас – Хольгер Руне, Мэдисон Кис – Арина Соболенко и Онс Жабер – Елена Рыбакина. Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.
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Но всё равно Андрей Рублёв может занести себе в актив этот турнир, ведь он впервые добрался до 1/4 финала Уимблдона. Благодаря этому Андрей попал в элитный клуб из 10 действующих игроков, каждый из которых побывал в четвертьфинале всех четырёх ТБШ. На день позже 11-м в эту группу присоединился и Даниил Медведев. Андрей Рублёв в итоге 8 раз доходил до четвертьфиналов ТБШ, но пока во всех случаях проиграл:
Australian Open — 2 раза (2021, 2023)
«Ролан Гаррос» — 2 (2020, 2022)
Уимблдон — 1 (2023)
US Open — 3 (2017, 2020, 2022)
Андрей Рублёв тоже сражался с Новаком Джоковичем 4 сета, но всё равно был вынужден уступить. Как всё развивалось — читайте в нашем обзоре.
Роман Сафиуллин дал бой Яннику Синнеру, но проиграл в 4 сетах. Все подробности в нашем обзоре.
5167847Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
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