Наоми Осака опубликовала первые фото с дочерью после родов

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях первые фото после рождения дочери, имя которой пока не разглашает.

«Это был крутой маленький перерыв, теперь вернёмся к своей запланированной программе», — подписала фото Осака.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

О первой беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.