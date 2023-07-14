Бертолуччи — о матче Синнера и Джоковича: это самое важное испытание в карьере Янника

Бывший итальянский теннисист, ныне тренер и комментатор Паоло Бертолуччи поделился ожиданиями от матча полуфинала Уимблдона, в котором 21-летний итальянец Янник Синнер, восьмая ракетка мира, встретится с семикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.
«Думаю, это будет самое важное испытание в карьере Синнера на данный момент. Прямо сейчас игра с Новаком Джоковичем на траве, фактически в его доме, представляет самую сложную проблему, с которой можно столкнуться в теннисе и в спорте в целом.
У Янника более сильные подачи, чем у Новака, однако у серба больше вариативности в игре: осмелюсь сказать, что это почти хирургические действия, которые зависят от текущего расклада матча. При этом оба теннисиста одинаково хорошо владеют ударами, а Ноле — лучший игрок в истории тенниса: Синнеру нужен максимальный процент реализации первой подачи, ведь каждая вторая подача станет возможностью для Джоковича достойно ответить.
Большая проблема, с которой сталкиваются противники Джоковича, — это его способность превращать каждый гейм в очень сложную шахматную игру, в которой он, очевидно, использует лучшие ходы на поле. Каждая игра с Новаком становится битвой интеллекта на самом высоком уровне: удары, никогда не равные друг другу, вариации темпа, заряженные или невесомые мячи в зависимости от необходимости.
Четвертьфинал, который прошёл год назад, не может быть образцом. Джокович уже знает цену Синнеру, а итальянец вырос в уровне игры и в физической форме. Конечно, если бы критерием судейства был опыт, матч бы не состоялся: 46 полуфиналов турниров «Большого шлема» у Новака против одного у Янника. Джокович превозносится над давлением, а Янник впервые столкнётся с таким его уровнем. В конец концов, Новак — фаворит, но спорт научил нас тому, что внезапно может быть совершён подвиг, меняющий историю», — приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dello Sport.
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