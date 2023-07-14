Полуфинал Уимблдона-2023 — преодолеют ли участники собственный потолок?

Вот мы и добрались до полуфинала по-настоящему горячего, где-то богатого на камбэки, а где-то брутального и бескомпромиссного Уимблдона 🔥

Сегодня нас ждут пары: Карлос Алькарас — Даниил Медведев и Янник Синнер — Новак Джокович, чьи предстоящие матчи мы хотели бы обсудить с читателями.

И обсудить есть что 👇

Тут у нас Даниил Медведев, который до нынешнего года на Уимблдоне не добирался дальше четвёртого круга, а теперь побил этот рекорд аж на две ступеньки. Все мы помним его самый тяжёлый матч в нынешнем розыгрыше в четвертьфинале с американцем Кристофером Юбэнксом. Любопытно, что у россиянина четыре раза получалось пробиться в финал. Получится ли сейчас у него? Ведь на пути Медведева стоит лидер мирового рейтинга.

Даниил Медведев Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Против россиянина выступит Карлос Алькарас – первая ракетка мира. На Уимблдоне до этого года, так же, как и Медведев, дальше четвёртого круга не добирался. Но сейчас 20-летний испанец пробился уже в 1/2 финала розыгрыша-2023. На пути в полуфинал Карлос отдал соперникам всего два сета. Каким получится его следующий матч с Даниилом Медведевым, с которым они до этого встречались лишь дважды и обменялись победами? Даниил первенствовал во втором круге Уимблдона-2021, а Алькарас взял реванш в финале Индиан-Уэллса-2023.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Далее Янник Синнер, которому наконец-то удалось преодолеть стадию 1/4 финала, где ранее он останавливался на четырёх предыдущих ТБШ. На пути к полуфиналу Уимблдона-2023 Янник отдал соперникам лишь два сета. Следующий шаг для итальянца будет непростым, ведь его будет ждать 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, которому Синнер до этого проиграл в обоих матчах – во втором круге Монте-Карло-2021 и в четвертьфинале Уимблдона-2022. Причём тогда Янник повёл 2:0 по сетам, но всё равно уступил в пяти партиях. Учтёт ли тот опыт итальянец в нынешнем матче?

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И последнее – Новак Джокович. 23-кратный чемпион мэйджоров два года назад чуть не собрал календарный «Большой шлем», чего в мужском теннисе не делал никто со времён знаменитого Рода Лэйвера (1962 и 1969). Тогда, в 2021-м, Джокович покорил подряд Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и только на US Open оступился в финале, проиграв россиянину Даниилу Медведеву. На этом Уимблдоне знаменитый серб обыграл уже пять соперников и только двум из них отдал по сету. Сделает ли Новак ещё один шаг в матче с Синнером на пути к своей заветной мечте?

Новк Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Приглашаем вас обсудить предстоящие матчи. Как вы думаете, какой будет развязка и какая пара будет ждать нас в финале? Делитесь вашим мнением, нам интересно, что думают читатели 🙌