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Дёмин — Бланш: россиянин проиграл в первом сете полуфинала юниорского Уимблдона

Дёмин — Бланш: россиянин проиграл в первом сете полуфинала юниорского Уимблдона
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Завершился первый сет в матче 1/2 финала юниорского турнира Уимблдона, в котором встречаются российский теннисист Ярослав Дёмин и представитель США Дарвин Бланш. Этот сет со счётом 6:4 выиграл американский спортсмен.

Первый сет продлился 38 минут. Встреча спортсменов проходит в эти минуты на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин — Дарвин Бланш в полуфинале юниорского турнира Уимблдона.

Уимблдон — юноши. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин

На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.

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