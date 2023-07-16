Ярослав Дёмин — Генри Сирл: текстовая онлайн-трансляция финала юниорского Уимблдона

Сегодня, 16 июля, 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) сыграет с 17-летним представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте №1 и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин — Генри Сирл в финале юниорского Уимблдона-2023.

В полуфинале турнира Дёмин обыграл американского теннисиста Дарвина Бланша со счётом 4:6, 6:3, 6:4, а Сирл одержал победу над американцем Купером Уильямсом со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.