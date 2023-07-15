Чудо-камбэк Дёмина — наш парень в финале Уимблдона! Что творится на травяном «Шлеме»

Самый известный в мире турнир на траве стремительно накатывает на финиш. В субботу, 15 июля, определились чемпионы в двух разрядах – в мужском парном и женском одиночном. Также юниоры доиграли отложенные накануне полуфиналы из-за дождя. Среди участников были и два россиянина. Но обо всём по порядку.
Итоги 13-го дня. 15 июля, суббота
В главном матче дня встретились две теннисистки, ранее уже выходившие в финал ТБШ, но ещё не завоёвывавшие главного трофея. Чешка Маркета Вондроушова повела после первого сета – 6:4. Но в начале следующей партии Онс Жабер из Туниса пошла в отрыв – 3:1. Однако тут Вондроушова поразительным образом прибавила и взяла пять геймов из шести, а с ними и титул. А вот у Жабер теперь в активе три поражения в финалах мэйджора.
Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6) – 6:4, 6:4.
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Россиянин Ярослав Дёмин наконец-то сыграл полуфинал с американцем Дарвином Бланшем. Этот поединок так и не состоялся в пятницу из-за дождей. Поначалу всё складывалось в пользу американца – тот взял первый сет – 6:4. Россиянин смог взять вторую партию – 6:3, но в решающем сете Дарвин снова ушёл в отрыв – 2:0. Дёмин смог догнать соперника – 2:2, а в концовке сделал ещё один брейк и добился победы – 6:4. Настоящий чудо-камбэк. Таким образом, 17-летний россиянин пробился в решающий матч.
Дёмин (Россия, 5) – Бланш (США, 9) – 4:6, 6:3, 6:4.
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А вот Алина Корнеева спастись из подобной ситуации не сумела. Россиянка проиграла первый сет, во втором сразу же повела с брейком – 3:0, затем 4:1 и 5:2, но подать на партию не смогла. А на тай-брейке успех праздновала чешка Никола Бартункова, которая и пробилась в финал. Ну а серия побед Корнеевой на юниорских ТБШ этого сезона прервалась. После титулов на Australian Open и «Ролан Гаррос» собрать календарный «Большой шлем» ей теперь не удастся.
Бартункова (Чехия) — Корнеева (Россия, 1) — 6:4, 7:6.
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Матчи 14-го дня. 16 июля, воскресенье
В воскресенье должен завершиться 136-й по счёту розыгрыш Уимблдона. В мужском одиночном финале сыграют первый и второй номера посева – Карлос Алькарас и Новак Джокович. Победителю, кроме титула, солидных призовых и 2000 рейтинговых очков, достанется также и звание первой ракетки мира.
16:00 мск. Алькарас (Испания, 1) — Джокович (Сербия, 2)
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Ярослав Дёмин единственный из россиян продержался до заключительного дня Уимблдона. В финале ему будет противостоять британский теннисист Генри Сирл, а значит, публика будет не на стороне Дёмина. Но всё равно это финал – остался шаг до титула, а Ярославу будет нечего терять. Стоит добавить, что это всего лишь седьмой случай в истории, когда отечественный теннисист добрался до финала среди юношей, после Тоомаса Лейуса (титул-1959), Александра Метревели (финал-1962), Владимира Короткова (финал-1964, титулы-1965, 1966) и Андрея Кузнецова (титул-2009).
15:00. Сирл (Великобритания) – Дёмин (Россия, 5).
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Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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