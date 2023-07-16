Ярослав Дёмин — Генри Сирл: россиянин проиграл 1-й сет матча в финале юниорского Уимблдона

Завершился первый сет матча 17-летнего российского теннисиста Ярослава Дёмина с представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 выиграл Сирл.

Стартовая партия юношей продлилась 43 минуты. Дёмин проиграл свою подачу при счёте 4:5. До этого момента ни одному из теннисистов не удалось реализовать заработанных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин — Генри Сирл в финале юниорского Уимблдона-2023.

На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.