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Ярослав Дёмин — Генри Сирл: россиянин проиграл 1-й сет матча в финале юниорского Уимблдона

Ярослав Дёмин — Генри Сирл: россиянин проиграл 1-й сет матча в финале юниорского Уимблдона
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Завершился первый сет матча 17-летнего российского теннисиста Ярослава Дёмина с представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 выиграл Сирл.

Стартовая партия юношей продлилась 43 минуты. Дёмин проиграл свою подачу при счёте 4:5. До этого момента ни одному из теннисистов не удалось реализовать заработанных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин — Генри Сирл в финале юниорского Уимблдона-2023.

Уимблдон — юноши. Финал
16 июля 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Генри Сирл
Великобритания
Генри Сирл
Г. Сирл
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
4 		3  
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин

На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.

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