Дёмин рвётся к титулу на юниорском Уимблдоне! Джокович и Алькарас ждут финала. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Уимблдоне. В воскресенье должны состояться последние финалы – в женском парном разряде, мужском одиночном и у юниоров – среди юношей и девушек. До заключительного дня турнира продержался россиянин Ярослав Дёмин (пятый номер посева), который сразится за титул с британским теннисистом Генри Сирлом. Ну а в споре за главный приз – в мужском одиночном разряде – сойдутся на центральном корте два сильнейших на сегодняшний момент теннисиста мира – Карлос Алькарас и Новак Джокович. Помимо титула, главного трофея, призовых в размере £ 2,35 млн победитель получит и звание первой ракетки мира. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Совсем скоро 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) сыграет с 17-летним представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте №1 и начнётся не раньше 15:00 мск.
Для обоих теннисистов это первый в карьере финал юниорского мэйджора. Отметим, что обоим игрокам сейчас по 17 лет, хотя Дёмину в конце лета уже 18 исполнится. Кстати, чуть больше месяца назад Ярослав выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
Первая половина июля каждого года у настоящих мастеров большой ракетки очень горячая пора. В этот период на кортах Всеанглийского клуба в Лондоне традиционно проходит Уимблдонский турнир. Нынешний год не стал исключением. Уже сегодня, 16 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас сразится с 23-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.
Как фильм «Уимблдон» рассказал историю Шараповой.
В картине «Уимблдон» российскую спортсменку изобразила сама Кирстен Данст. Кого же сыграл Пол Беттани? Подсказка: он тоже легенда тенниса!
10 лет назад Новак Джокович проиграл в финале Уимблдона британцу Энди Маррею. Все подробности в нашей исторической подборке.
Новоиспечённая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова имеет на своём теле массу татуировок. Многие из них нанесены просто для красоты, а одна совершенно точно имеет…
17-летний Ярослав Дёмин вышел в финал мэйджора. В полуфинале он обыграл американца Дарвина Бланша, уступая первый сет, — 4:6, 6:3, 6:4. Впереди британец Генри Сирл. В случае победы Ярик станет №1 по юниорам.
Расписание дня на Уимблдоне. Болеем за нашего парня!
Самый известный в мире турнир на траве стремительно накатывает на финиш. В субботу, 15 июля, определились чемпионы в двух разрядах – в мужском парном и женском одиночном. Также юниоры доиграли отложенные накануне полуфиналы из-за дождя. Среди участников были и два россиянина. Но обо всём по порядку.
- 16 июля 2023
-
14:51
-
13:55
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:23
-
11:06
-
11:01
-
10:53
-
10:40
-
10:18
-
09:46
-
09:44
-
09:31
-
09:00
-
03:22
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:39
-
22:59
-
21:53
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:59
-
20:51