Дёмин рвётся к титулу на юниорском Уимблдоне! Джокович и Алькарас ждут финала. LIVE!

Совсем скоро 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) сыграет с 17-летним представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте №1 и начнётся не раньше 15:00 мск.

Для обоих теннисистов это первый в карьере финал юниорского мэйджора. Отметим, что обоим игрокам сейчас по 17 лет, хотя Дёмину в конце лета уже 18 исполнится. Кстати, чуть больше месяца назад Ярослав выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.