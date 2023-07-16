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Джокович, Алькарас, Дёмин: онлайн-трансляция финалов Уимблдона-2023, результаты, сетки, расклады, где смотреть

Дёмин рвётся к титулу на юниорском Уимблдоне! Джокович и Алькарас ждут финала. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция финалов Уимблдона-2023
Аудио-версия:
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В воскресенье завершается главный травяной турнир. Определяются чемпионы у мужчин и юниоров. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Уимблдоне. В воскресенье должны состояться последние финалы – в женском парном разряде, мужском одиночном и у юниоров – среди юношей и девушек. До заключительного дня турнира продержался россиянин Ярослав Дёмин (пятый номер посева), который сразится за титул с британским теннисистом Генри Сирлом. Ну а в споре за главный приз – в мужском одиночном разряде – сойдутся на центральном корте два сильнейших на сегодняшний момент теннисиста мира – Карлос Алькарас и Новак Джокович. Помимо титула, главного трофея, призовых в размере £ 2,35 млн победитель получит и звание первой ракетки мира. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Юниоры. Сетка
Уимблдон — юноши. Финал
16 июля 2023, воскресенье. 15:05 МСК
Генри Сирл
Великобритания
Генри Сирл
Г. Сирл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Совсем скоро 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) сыграет с 17-летним представителем Великобритании Генри Сирлом в финале юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте №1 и начнётся не раньше 15:00 мск.

Для обоих теннисистов это первый в карьере финал юниорского мэйджора. Отметим, что обоим игрокам сейчас по 17 лет, хотя Дёмину в конце лета уже 18 исполнится. Кстати, чуть больше месяца назад Ярослав выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

Уимблдон — юноши. Финал
16 июля 2023, воскресенье. 15:05 МСК
Генри Сирл
Великобритания
Генри Сирл
Г. Сирл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
14:52 Даниил Сальников

Первая половина июля каждого года у настоящих мастеров большой ракетки очень горячая пора. В этот период на кортах Всеанглийского клуба в Лондоне традиционно проходит Уимблдонский турнир. Нынешний год не стал исключением. Уже сегодня, 16 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас сразится с 23-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.

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