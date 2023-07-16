Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос отреагировал на ход финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом

Ник Кирьос отреагировал на ход финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос, прошлогодний финалист Уимблдона, в этом сезоне пропустивший турнир из-за травмы, отреагировал на ход финального матча травяного «Шлема», в котором семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович борется с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом.

После разгромного поражения Джоковича в третьем сете со счётом 1:6, когда Алькарас стал лидировать по победам в сетах 2:1, Ник Кирьос написал в социальной сети: «Если хоть как-то… Если Новак сможет перевернуть игру, я буду уверен, что он — не человек».

Сейчас идёт четвёртый сет матча, в случае победы в этом отрезке игры Карлос Алькарас станет чемпионом Уимблдона и прервёт победную серию Новака Джоковича из четырёх триумфов на этом турнире «Большого шлема».

Материалы по теме
Алькарас повёл 2:1 у Джоковича в финале Уимблдона! Дёмин проиграл свой матч. LIVE!
Live
Алькарас повёл 2:1 у Джоковича в финале Уимблдона! Дёмин проиграл свой матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023